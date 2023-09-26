فتح باب التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتح باب التسجيل في الدفعة الأولى من مبادرة براعم مصر الرقمية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، الفئات المستهدفة من المبادرة، وكيفية التسجيل، وآخر موعد لذلك، إضافة إلى شروط الالتحاق بالمبادرة والمستندات المطلوبة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، وفقا لما أوضحته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الفئات المستهدفة

والفئات التي تستهدفها المبادرة هم الطلاب من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، أي من عمر 9 إلى 11 عاما في مختلف المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية على مستوى الجمهورية.

كيفية التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك طريقتين فقط للتسجيل فى مبادرة براعم مصر الرقمية، وهما:

- التسجيل على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال حسابهم المدرسي الموحد التابع لوزارة التربية والتعليم.

- التسجيل على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال حساب بريد إلكتروني شخصي للطالب مثل Hotmail, Outlook, Live.

رابط التسجيل بمبادرة براعم مصر الرقمية

وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية متاح عبر الرابط التالي: bit.ly/3LzymHM.

آخر موعد للتسجيل

وأوضحت وزارة الاتصالات، أن التسجيل متاح حاليا، منوهة إلى أن آخر موعد للتسجيل يوم 12 أكتوبر المقبل.

شروط الالتحاق بمبادرة براعم مصر الرقمية

- أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

- يتراوح عمر الطالب من 9 إلى 11 عامًا.

- أن يكون ملتحقا بالصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي.

- أن يكون الطالب مُقيدا بإحدى المدارس المصرية (حكومية أو خاصة أو أزهرية أو تجريبية أو دولية).

- لديه حساب مدرسي موحد تابع لوزارة التربية والتعليم، باستثناء طلاب المعاهد الأزهرية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالمبادرة

- صورة شهادة الميلاد.

- بيان نجاح للعام الدراسي المنتهي مختوم ومعتمد من المدرسة أو الإدارة التعليمية.

- خطاب قيد بالمدرسة لإثبات قيد التلميذ في العام الدراسي المنتهي أو الجديد، مختوم ومعتمد من المدرسة وموجه لـ«وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. مبادرة براعم مصر الرقمية».

- نسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

-الإقرار والتعهد، مُوقع من ولي الأمر ومتضمن صورة شخصية ملونة للتلميذ بخلفية بيضاء مقاس 6x4.

ماهية وأهداف المبادرة

- منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

- تستهدف المبادرة إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- تحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

- تزويد النشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.