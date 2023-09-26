«معلومات الوزراء»: ظاهرة النينو المناخية تكلف الاقتصاد العالمي 3.4 تريليون دولار

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن «النينو» ظاهرة جوية عالية الاحترار تحدث في المتوسط كل سنتين إلى 7 سنوات، ومدة تواجدها تتراوح بين 9 و12 شهرًا، وتحدث أثناء انتقال الرياح التجارية- أنماط الرياح التي تهب أفقيا على طول خط الاستواء من الشرق إلى الغرب جالبة المياه الدافئة، من أمريكا الجنوبية باتجاه آسيا.

ولفت المركز، في تقرير صادر عنه تحت عنوان «عودة النينو»، إلى أن التأثيرات المحتملة لظاهرة النينو لعامي 2023- 2024، بدأت في 8 يونيو 2023، بينما تظل مدة وشدة هذه الظاهرة غير مؤكدة.

من المرجح استمرار الظاهرة حتى فبراير 2024

وأوضح المركز، أن نماذج التنبؤات المناخية تظهر أنه من المرجح بنسبة تزيد على 90%، أن تستمر الظاهرة حتى فبراير 2024، وتتمثل التأثيرات المحتملة للنينو في «موجات الحرارة، الجفاف، الأعاصير، الفيضانات، تفشي الأمراض، آفات وأمراض المحاصيل، حرق الغابات».

وأشار المركز في تقريره إلى عدة معلومات عن الظاهرة، على النحو التالي:

- عادة ما تحدث ظاهرة «النينو» كل سنتين إلى سبع سنوات، وتعد أكثر تكرارا من ظاهرة المناخ المعاكسة لها «النينيا» ولكن لا يتبع أي منهما جدولا زمنيا محددا.

- نمط الطقس المصاحب لظاهرة «النينو» سيزداد قوة حتى نهاية هذا العام والأشهر الأولى من عام 2024.

- مع ارتفاع الانبعاثات وظاهرة «النينو» القوية، هناك احتمال بنسبة 66% أن يخترق العالم حدا رئيسا للاحترار العالمي يبلغ 1,5 درجة مئوية لمدة عام واحد على الأقل من الآن وحتى عام 2027 .

- المنظمة العالمية للأرصاد، أكدت أن هناك احتمالا بنسبة 90% لاستمرار ظاهرة النينو التي بدأت في النصف الأخير من عام 2023، حتى نهاية العام، وذلك في مقابل توقعات بنسبة 10% فقط لاحتمالية العودة إلى نمط مناخ « انزو» المحايد بين ظاهرتي النينو عالية الاحترار وظاهرة النينيا عالية البرودة.

- ظاهرة النينو التي بدأت عام 2023 قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي «2.7 تريليون جنيه استرليني»، على مدى السنوات الخمس التالية.

2016 أكثر الأعوام احترارا بسب ظاهرة «النينو»

- 2016 أكثر الأعوام احترارا بسب ظاهرة « النينو»، وفقا للتقديرات تحدث ظاهرة النينو في المتوسط كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر النوبات حتى 12 شهر.

- تؤثر ظاهرة النينو على أكثر من 60 مليون شخص لاسيما في شرق وجنوب أفريقيا والقرن الأفريقي وآسيا والمحيط الهادي.

- من 3.6 مليارات دولار أمريكي مطلوبة للاستجابة الإنسانية لظاهرة النينو، فيحتاج قطاع الصحة إلى ما يقرب من 460 مليون دولار أمريكي، وتحتاج منظمة الصحة العالمية إلى 51 مليون دولار أمريكي لتوفير الرعاية الصحية العاجلة.

- يمكن أن تؤدي ظاهرة النينو إلى زيادة احتمالية حدوث ظاهرة الطقس المتظرفة في مناطق معينة بما في ذلك درجات الحرارة الشديدة والجفاف والعواصف والفيضانات، وقد تم تسجيل مالا يقل عن 25 حدثا مصاحبا لظاهرة النينو في القرن العشرين.

- تأثير النينو على الزراعة تتسبب ظاهرة « النينو» في التأثير على آفاق انتاج المحاصيل الرئيسية حول العالم مثل «القمح والذرة والبذور الزيتية، كما قد يغير طرق التجارة العالمية».

- في ماليزيا: من المرجح أن تتسبب ظاهرة «النينو» في انخفاض إنتاج زيت النخيل في عام 2024 بنحو 20%، بشكل مشابه لما حدث في ظاهرة النينو الخيرة 2016.