«مناخ الزراعة»: الشتاء سيكون أكثر دفئا بسبب تأثر مصر بظاهرة النينو

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة: «بسبب امتداد ظاهرة النينو المناخية التي بدأت خلال هذا الصيف، فمن المتوقع استمرار تأثيرها خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سوف يكون له تداعيات على شكل المناخ والطقس السائد خلال الفترة القادمة».

يتوقع أن يمتد الصيف خلال أشهر الخريف

وأوضح فهيم أنه يتوقع أن يمتد الصيف خلال أشهر الخريف لكن بحرارة وطاقة شمسية أقل من حرارة الصيف، وقد تتساقط أمطار خريفية مبكرة وفي أجواء ساخنة، كما أنه قد يكون الشتاء القادم أكثر دفئا وأقرب من شتاء 2016 و2018 و2020، وقد يكون جافا بمستويات أمطار قليلة، وذلك بسبب ظاهرة النينو المناخية.

تأثير ظاهرة النينو وزيادة درجة حرارة المياه السطحية

وأشار إلى أنّ تأثير ظاهرة النينو يتمثل في زيادة درجة حرارة المياه السطحية للمحيط الهادي بشكل كبيرة في فصلي الصيف والخريف، ما يتسبب في توليد تيارات مائية بحرية دافئة، ثم تتحرك شرقا لمسافات طويلة، ما يؤدي لتغيرات مناخية وبيئية قاسية، أبرزها ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة موجات الجفاف، واضطراب المناخ بشكل عام بالقرب من سواحل قارة أستراليا وإندونيسيا، وكذلك تأثيرات مماثلة لكنها أقل حدة على سواحل الهند وشرق وشمال أفريقيا.

وأوضح أن من بين تلك الدول مصر التي تقع حاليا تحت تأثير ظاهرة النينو، كذلك نصف الكرة الجنوبي، مشيرا إلى أنّ ظاهرة النينو سيكون لها تأثير سلبي أيضا على الزراعات القائمة خلال فصل الشتاء.

مركز معلومات الوزراء يسلط الضوء على ظاهرة النينو

وكان مركز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلط الضوء في تقرير أصدره الأسبوع الماضي حول ظاهرة النينو ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تسجيل العالم لأعلى درجة حرارة في تاريخه، وبلغ متوسط درجة الحرارة في العالم ارتفاعًا جديدًا في الثالث من يوليو 2023؛ والذي تجاوز 17 درجة مئوية لأول مرة، ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 16.92 درجة مئوية في أغسطس 2016.