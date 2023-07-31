معلومات عن ظاهرة النينو.. تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق

طقس شديد وموجات حرارة طويلة يعيشها عدد من دول حول العالم، إذ تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً غير مسبوقا بسبب ظاهر النينو التي حذرت منها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إذ تقترن بارتفاع درجات الحرارة، وتحدث في المتوسط كل عامين إلى 7 أعوام.

معلومات عن ظاهرة النينو

وتستعرض «الوطن» معلومات حول ظاهرة النينو، حسبما أوضحتها منظمة الأرصاد العالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

- ظروف ظاهرة النينو تطورت في المناطق الاستوائية بالمحيط الهادئ للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

- تمهد الطريق لحدوث ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

- هناك احتمالا بنسبة 90% لاستمرار ظاهرة النينو خلال النصف الثاني من عام 2023.

- ظاهرة النينو تزيد كثيرًا من احتمال تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، وإحداث المزيد من الحرارة الشديدة في أجزاء كثيرة من العالم.

ظاهرة النينو نمط مناخي طبيعي يحدث في سياق تغير مناخي ناجم عن الأنشطة البشرية.

درجات الحرارة تحطم الرقم القياسي

- هناك احتمالاً بنسبة 98% بأن تكون سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة هي الأدفأ على الإطلاق، محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2016.

- تقترن ظاهرة النينو بزيادة هطول الأمطار في في أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي ووسط آسيا.

ظاهرة النينو تتسبب في الأعاصير والجفاف

- خلال فصل الصيف الشمالي يمكن لمياه النينو الدافئة أن تغذي الأعاصير وسط شرق المحيط الهادئ.

- تؤدي إلى حدوث موجات من الجفاف في العديد من البلدان، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الغذاء في مناطق مختلفة من العالم.