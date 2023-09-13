خبير بيئي: طريقتان للتعامل مع ظاهرة النينو المهددة لكوكب الأرض

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس، إنّ زيادة درجة حرارة كوكب الأرض أثّرت على حركة الهواء، مشيرا إلى أنه عند اختلاف حركة الهواء تختلف معها حركة السحب والأمطار والسيول وكميات المياه التي ستتجه إلى طبقات الجو العليا.

تفاصيل ظاهرة النينو

وأضاف خلال حوراه لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ظاهرة النينو عبارة عن دفء المياه في أستراليا بالمحيط الهادئ، ونتيجة لذلك تنتقل إلى أمريكا الجنوبية، فيحدث أمطار وسيول في أوروبا وآسيا، وقد يحدث جفاف يصل إلى حد حرائق في الغابات.

أهمية نظام الإنذار المبكر

وأشار إلى أننا وصلنا إلى مرحلة الغليان في المناخ، ولا يمكن للبشر التحكم في ظاهرة النينو، ولكن هناك طريقتان للتعامل مع هذا الوضع، الأولى نظم إنذار مبكر لمعرفة ما سيحدث ومتى يتحركون، لأن الكارثة تحدث نتيجة لعدم معرفة الناس بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية.

وأوضح: «النقطة الثانية تتعلق بالبنية التحتية، حيث تبذل الدولة كل الجهد لإعادة نظام المصارف الخاصة بالأمطار، والمواطنون عليهم الحفاظ على هذه الأنظمة بعدم سدها وإلقاء القمامة فيها، وبالتالي لابد من بنية تحتية قوية تستوعب تداعيات هذا الأمر».