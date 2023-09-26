منطقة مطروح الأزهرية: وضع خطة لرعاية الطلاب اجتماعيا في العام الدراسي الجديد

عقدت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة مطروح الأزهرية، اجتماعًا بموجهي التربية الإجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين بمعهد بنين مطروح النموذجي، لبحث خطط العام الدراسي الجديد وآليات العمل، بحضور حاتم النجار مدير رعاية الطلاب، ومصطفي عبد النبي الموجه العام.

خطة عمل لرعاية الطلاب

وتناول الاجتماع، اليوم، عددًا من النقاط المهمة حول خطة عمل إدارة رعاية الطلاب وكوادرها، وآليات تنفيذ الأنشطة الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وآليات تنفيذ المسابقات والبرامج والأنشطة الطلابية، ومسابقات الاتحادات الطلابية، والمعسكرات الكشفية، للعام الدراسي الجديد.

حل مشاكل الطلاب

ووجه مدير إدارة رعاية الطلاب حاتم النجار ببيان على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، ومجالس الآباء بالمعاهد، والبعد عن العمل التقليدي والروتيني، والمساهمة بشكل كبير في بناء شخصية الطالب وتنمية وصقل مهاراته وجذبه للمعهد الأزهري والتعاون مع أولياء الأمور للتصدي لأي مشكله تواجه الطلاب أو تعمل على التسرب من التعليم، وتوفير المناخ التربوي الآمن لهم.