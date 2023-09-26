أستاذ قانون دستوري: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مناسب للمرشحين

قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مناسب للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

المرشحون يستعدون لحملاتهم

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، لـ«الوطن»، أنّ من المفترض أن الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية استعدوا منذ وقت طويل للتخطيط للتجهيز لحملاتهم الانتخابية، ووجدوا طريقة لكيفية جمع التوكيلات من المواطنين.

وتابع: «من المفترض إن الراغبين في الترشح للانتخابات كانوا على دراية بقرب موعدها خلال الفترة الماضية، وبالتالي قد جهزوا أنفسهم جيدا لجمع 25 ألف توكيل من المواطنين، أو الحصول على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان».

الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن موعد انتخابات الرئاسة

كان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن جدول مواعيد إجراء الانتخابات داخل الجمهورية وخارجها، مؤكدا بأن تجرى الانتخابات داخل مصر 10 ديسمبر المقبل حتى 12 من الشهر نفسه، بينما يبدأ التصويت للمصرين في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من الشهر نفسه.