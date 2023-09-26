عاجل.. أول قرار من اتحاد الكرة ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون.. وغضب من المخرج

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي بيريرا، استدعاء أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، إلى التحقيق بمقر لجنة الحكام بالجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

استدعاء أمين عمر للتحقيق بسبب مباراة الزمالك والمقاولون

وقرر بيريرا استدعاء أمين عمر، إلى التحقيق بمقر الجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية، الخاصة بمباراة الزمالك، والمقاولون العرب، خاصة لعبة عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض».

وأبدى بيريرا غضبه من إذاعة ما دار بين أمين عمر، حكم الساحة، ومحمد عادل، حكم الـ VAR، خلال مناقشتهما لعبة ركلة جزاء الزمالك غير المحتسبة بقرار من حكم الساحة أمين عمر، الذي جاء قراره مختلفًا مع محمد عادل.

وقررت لجنة الحكام، استبعاد أمين عمر، عن إدارة مباريات الزمالك، لفترة خلال مباريات الفريق الأبيض في مختلف البطولات المحلية بالفترة المُقبلة.