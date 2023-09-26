هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون بسبب خطأ تحكيمي؟.. عقوبة تهدد الأبيض

لم تكن مجرد 90 دقيقة استضاف خلالها ستاد القاهرة الزمالك والمقاولون العرب، إذ انقلبت إلى ساحة معركة بين جميع الأطراف، بعدما حسمت بسيناريو جنوني، قلب فوز الفارس الأبيض إلى تعادل، في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

هدف في الثانية الأخيرة سكن شباك الزمالك من صاروخية بأقدام أحمد علاء، كان قادرًا على قلب الموازين رأسًا على عقب، ليسلب من الفارس الأبيض نقطتين، ويمنحه نقطة التعادل الإيجابي بهدف لكلا الطرفين، لكن الأمر لم يمر مرور الكرام، وقررت إدارة القلعة البيضاء الانتفاض ضد قرارات أمين عمر حكم اللقاء.

حالة من الغضب أصابت الزمالك بسبب قرارات أمين عمر طوال الـ90 دقيقة، والتي وصفها بالظالمة في بيانه الرسمي الذي أصدره، وطالب بإعادة اللقاء، لكن باللجوء إلى اللوائح والقوانين هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟.

اللوائح والقوانين قد تقف إلى جانب أمين عمر حكم اللقاء صاحب القرار الأخير والنافذ، إذ تنص المادة 64 البند الثاني من لائحة مسابقات الرابطة على أنه لا يمكن تقديم احتجاج على القرارات التي يتخذها الحكم داخل أرضية الملعب، وفي حال اكتشاف أي أخطاء يتم التعامل معها بشكل مباشر دون احتجاجات، وهو ما يتنافى مع بيان الزمالك الذي اعترض على قرارات أمين عمر جملة وتفصيلًا.

الأزمة قد تنقلب ضد الزمالك وتصل لتوقيع عقوبات على الجماهير، وذلك بعدما ارتفعت أصوات المشجعين داخل المدرجات بعد انتهاء اللقاء ضد الحكم أمين عمر، وفقًا لرواية عامر العمايرة خبير اللوائح والقوانين: «ولأنها المرة الثانية فعقوبتها منع الموجودين مباراتين و غرامة مالية 50 ألف جنيه طبقا للمادة 10 البند الثاني من لائحة العقوبات بلائحة مسابقات الرابطة».

وجاء نص بيان الزمالك، كالتالي:

نظرا للظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحكم أمين عمر، الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه الأخطاء التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق وخسارته نقطتين في مشواره بالمسابقة، وتم إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية حتى تتحمل الجهات المسئولة عن إدارة المسابقة مسئوليتها للحفاظ على حقوق الأندية.

وتتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات التي صدرت من أمين عمر الحكم، بعد إذاعة الحوار الذي دار بينه وبين حكم الفار في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة رغم وضوحها وتأكيد حكم الفار على أنها مخالفة واضحة وصريحة، بالإضافة إلى احتسابه هدفا غير صحيح للمقاولين، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبيه قبل أن تدخل الشباك.

كما شهدت المباراة أخطاء أخرى ومحاولات الحكم استفزاز لاعبي الزمالك عن طريق منحهم إنذارات في ألعاب لا تستحق حتى مخالفة، في المقابل تغاضى عن العديد من المخالفات لصالح الزمالك وكل هذه الوقائع مسجلة بالصوت والصورة وشاهدها الجميع.

ويطالب نادي الزمالك بإحالة الحكم أمين عمر إلى التحقيق، وكذلك منعه من إدارة أي مباراة يكون نادي الزمالك طرفا فيها، كما يطالب بإعادة مباراته مع المقاولون العرب، نظرا لوجود أخطاء في تطبيق القانون، مما أثر على نتيجة اللقاء.