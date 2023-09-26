قانون الانتخابات الرئاسية.. واختصاصات لجان الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجداول الزمنية للانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ فتح باب الترشح للراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط بمقر الهيئة اعتبارا من يوم 5 حتى 14 أكتوبر، وحدد قانون الانتخابات الرئاسية اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية المسؤولة عن تنظيم العمل خلال فترة الانتخابات.

قانون الانتخابات الرئاسية

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 6، اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية طوال فترة الانتخابات، على أن تختص اللجنة بما يلي.

1- الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، ومحتوياتها وطريقة ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها،

2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4ـ تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.

5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشح.

6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.

7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية

وأوضح قانون الانتخابات الرئاسية أنّ اللجنة هي المسؤولة عما يلي.

8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها

10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.