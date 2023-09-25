قانون الانتخابات يحدد المستندات المطلوب تقديمها للترشح للرئاسة

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وتقديم طلب الترشح، هناك أوراق ومستندات يجب تقديمها مع طلب الترشح.

وبحسب القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، تنص المادة 5 على أن طلب الترشح يُقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على النموذج الذي تعده الهيئة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز 30 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين

كما أنه يجب على المترشح أن يُرفق بالطلب الخاص به عند تقديمه المستندات التى تحددها الهيئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

كما يُقدم طالب الترشح إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والتقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح وقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

ويسدد طالب الترشح إيصال بمبلغ 20 ألف جنيه في خزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.