الكشف على 3350 رأس أغنام في قافلة بيطرية بالضبعة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرارا جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات العاملة على أرض المحافظة في خدمة المجتمع المحلي، خاصة تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، حيث جرى إطلاق قافلة بيطرية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح وجمعية الأورمان التي نجحت في توقيع الكشف البيطري على 3350 رأس في قرية سواني سمالوس بمركز ومدينة الضبعة شرق مدينة مرسى مطروح.

تحصين أغنام وماعز البرقي

وقال الدكتور سعد جويلي، مدير عام الطب البيطري بمطروح، اليوم، إن هناك خطة ومتابعة مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها على مستوى المحافظة، وتستمر سلسلة القوافل البيطرية التي انطلقت منذ أسبوعين، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري وجمعية الأورمان وإحدى شركات البترول بهدف خدمة المجتمع المحلي، وجرى توقيع الكشف البيطري على أغنام وماعز البرقي بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية.

مكافحة أمراض وأدوية بالمجان

وأوضح مدير عام الطب البيطري بمطروح، أن القافلة البيطرية شملت 2000 حالة تجريع ومكافحة للطفيليات الخارجية للأغنام و500 حالة تحصين و500 حالة ترقيم وتسجيل 350 حالة باطنة وجراحة وجلدية.