5 معلومات عن أغنام البرقي بمطروح.. أضحية العيد تبدأ من 5 آلاف جنيه

تعد أغنام البرقي من أشهر سلالات الأغنام في مصر والوطن العربي، وتنتشر في مطروح، وتتميز بلحومها الحمراء ومذاقها المتميز، ويحرص أهالي المحافظة على شرائها للتضحية بها في عيد الأضحى المبارك، كما يتم تصدير أعداد كبيرة منها إلى الدول العربية.

360 ألف رأس من أغنام البرقي بمطروح

وقال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، لـ«الوطن»، إن أغنام البرقي علامة مميزة في الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح، ويوجد بها ما يقرب من 360 ألف رأس من الأغنام من سلالة البرقي، طبقا لآخر إحصاء، ويتم متابعة الأغنام وتقديم الدعم الفني للمربين من خلال إدارة الإنتاج الحيواني تحت إشراف ومتابعة وزارة الزراعة.

إقبال المواطنين على شراء أغنام البرقي

ويتوافد تجار الأغنام من مختلف المحافظات على سوق المواشي بمطروح لشراء أعداد كبيرة من أغنام البرقي المنتشرة بالمحافظة، والتي تلقى رواجا كبيرا بين المواطنين على مستوى الجمهورية، لما لها من مذاق جيد وسعر مناسب، بحسب عبدالتواب القناشي، تاجر مواشي.

وتبدأ أسعار الأغنام في سوق مطروح، «الخروف جائز الذبح أضحية العيد» من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 16 ألف جنيه، حسب الوزن والسن، بينما يتراوح سعر الماعز بين 6 آلاف و12 ألف جنيه، بحسب ما قاله طارق رزق، تاجر بسوق المواشي، لـ«الوطن».

5 معلومات عن أغنام البرقي في مطروح

ويقبل الكثيرون على شراء أغنام البرقي من محافظة مطروح لعدة أسباب ذكرها المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، كالتالي:

- تناول أغنام البرقي في مطروح الأعشاب في المراعي الطبيعية خلال عدة مواسم، بينها فصل الربيع، مما يرفع من قيمتها الغذائية.

- سلالة البرقي تعطي أعلى نسبة لحوم حمراء بعد الذبح وأقل نسبة دهون، على عكس الأنواع الأخرى.

- تتميز أغنام البرقي بطعمها الرائع، وتنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.

- الرعاية الدائمة من مركز التنمية المستدامة للأغنام البرقي من خلال الحفاظ على السلالة وتقديم كباش محسنة للمربين بالمجان في مراكز مطروح.

- تقديم الرعاية البيطرية لأغنام البرقي لجميع المربين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والمحافظة، للمساهمة في تنمية هذا النوع من الأغنام.