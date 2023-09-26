فيلم العميل صفر يحقق 268 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حلّ فيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم العميل صفر أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم العميل صفر تصدّر المركز الثاني أمس وحقق 268 ألف جنيه، وجاء بعد فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج، الذي تصدر المركز الأول.

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، حيث يقوم الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى، ولكنه يسعي وراء حلمه، ويحاول باستمرار أن يكون ناجحا في مجاله بشكل ملفت ومميز.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.