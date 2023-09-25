276 ألف جنيه إيرادات فيلم العميل صفر في دور العرض خلال يوم واحد

أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم العميل صفر حقق أمس 276 ألف جنيه، ولازال يتصدر المراكز الأولى، إذ أنَّه جاء في المركز الثاني بعد نجاح فيلم فوي فوي فوي بدور العرض.

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي تشويقي، وأحداثه تعتمد على الضحك، إذ يقوم الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى، ولكنه يسعي وراء حلمه، ويحاول باستمرار أن يكون ناجح في مجاله بشكل ملفت ومميز.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.