الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي بتوشكى (صور)

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى، الذي يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تساهم القوات المسلحة في تنفيذها.

واستمع رئيس الأركان إلى عرض تفصيلي تضمن أحدث المستجدات بالمشروع والخطط الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المتنامية التي تمثل إضافة لمساحة مصر الزراعية، وتهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة بما يدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة زراعية بمجال الأمن الغذائي.

أعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذي يعمل بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الاستصلاح الزراعي، والاطمئنان على مراحل العمل بالمشروع وفقا لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.