رئيس جامعة طنطا: حرصنا على مشاركة الطلاب في كل المشروعات القومية

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة دعم مشاركة الطلاب في جميع المجالات، من خلال بناء وعي قومي حقيقي وانتماء للطلاب.

أضاف خلال حديثه باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، والذي حضره الرئيس قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، ونقلته قناة إكسترا نيوز: «حرصنا على مشاركة كل طلاب جامعة طنطا في كل المشروعات القومية مثل حياة كريمة ومحو الأمية للتعرف على الواقع الحقيقي والتحديات التي تعيشها الدولة، والإمكانيات التي تملكها والتحديات الداخلية والخارجية».