رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جامعة طنطا: حرصنا على مشاركة الطلاب في كل المشروعات القومية

كتب:

شريف سليمان
12:07 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة دعم مشاركة الطلاب في جميع المجالات، من خلال بناء وعي قومي حقيقي وانتماء للطلاب.

أضاف خلال حديثه باجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، والذي حضره الرئيس قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، ونقلته قناة إكسترا نيوز: «حرصنا على مشاركة كل طلاب جامعة طنطا في كل المشروعات القومية مثل حياة كريمة ومحو الأمية للتعرف على الواقع الحقيقي والتحديات التي تعيشها الدولة، والإمكانيات التي تملكها والتحديات الداخلية والخارجية».

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة طنطا: نسعى لترشيد استهلاك المياه ودعم المبادرات الرئاسية

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مكاتب تنسيق الثانوية العامة

رئيس جامعة طنطا: نستهدف تحقيق المعدلات الدولية لتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي لكلية التجارة بالعاصمة الإدارية

رئيس جامعة طنطا يستعرض مشروع التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية