رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي لكلية التجارة بالعاصمة الإدارية

افتتح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا المؤتمر الدولي السابع لكلية التجارة، تحت عنوان «بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية»، والذي تم عقده بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

دعم البحث العلمي

وأشار رئيس جامعة طنطا، خلال كلمته، إلى أهمية دور المؤتمر كمنصة تجمع كوكبة من كبار العلماء الأكاديميين والباحثين وخبراء الاقتصاد، لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم في جميع الجوانب الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والإحصائية والتأمينية، لدعم البحث العلمى ومواكبة الإنجازات والخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تحقق الأحلام الوطنية الكبرى التي روادت كل الأجيال على مر التاريخ، من خلال جمهورية تبنيها سواعد المصريين وتستهدف توفير حياة كريمة للإنسان المصري، من خلال استخدام علوم وأساليب التكنولوجيا الرقمية الذكية في بناء وتطوير قدرات الشباب المصري علميا وعمليا ليواكب متطلبات رؤية مصر 2030.

الفعاليات العلمية

وذكر الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن أهمية المؤتمر تأتي نظرا للتحديات الإقتصادية التي يواجهها العالم حاليا، مشيرا إلى أن الفعاليات العلمية التي تنظمها مؤسسات التعليم العالي تستهدف إنتاج مخرجات تفيد في المجالات الأكاديمية والمهنية على قدم السواء، وتسهم بشكل واضح في تحسين إدارة العمليات التنموية وخاصة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، موضحا حدوث طفرة كبيرة في النشر والبحث العلمي بجامعة طنطا خلال الثلاثة أعوام الماضي وهو ما ينعكس بوضوح في تحسين موقع الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية.