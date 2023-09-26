أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد.. اعرف موعد أول يوم دراسة لجميع الصفوف

كشفت المديريات التعليمية، عن أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد 2023-2024، المقرر أن ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر وفقا للخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد

وأكدت المديريات التعليمية، أنّه سيتم تحديد اليوم الأول للعام الدراسي الجديد للصفوف الأولى لجميع المراحل التعليمية، ثم يتم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي وفقا للجداول التالية.

- يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 دخول الصفوف «الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي».

- الاثنين 2 أكتوبر 2023 للصفوف «الثاني الابتدائي - الثاني الإعدادي -الثاني الثانوي».

- يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 للصفوف «الثالث الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي».

- يوم الأربعاء 4 أكتوبر للصفوف «الصف الرابع الابتدائي».

- يوم الخميس 5 أكتوبر للصفوف «الخامس والسادس الابتدائي».

متابعة الغياب للطلاب والمعلمين

ووجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وانضباط العملية التعليمية، كما يلي.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية وتوفير زائرة صحية بالمدرسة.

- تشجيع المعلمين للطلاب على ضرورة اكتساب مهارات التفكير الابتكاري والإبداعي.

- توجيه الطلاب نحو الاستفادة من القنوات التعليمية مدرستنا (1,2,3) لتحصيل المناهج الدراسية الخاصة بهم وتفعيل استخدام حصص المشاهدة والسبورات الذكية وتفعيل اليوم الدراسي في جميع المدارس.

- متابعة الغياب اليومي للطلاب وتسجيله إلكترونيا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمي الغياب والمنقطعين.

- متابعة غياب المعلمين والالتزام بالتواجد في الطابور المدرسي.

الالتزام بالقرار الوزاري رقم 167/2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، وعدم إجبار ولي الأمر على شرائه من أماكن معينة، وإلزام المعلمين بالزي المناسب باعتبارهم قدوة يحتذى بها الطلاب.