عاجل.. «التعليم» تستلم كشوف الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة استلمت قائمة بأسماء المعلمين الجديد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، بعد انتهاء مرحلة الاختبارات البدنية، استعدادا للتعاقد مع المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات البدنية بنجاح.

كشوف أسماء الناجحين بمسابقة المعلمين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّه سيتم إرسال كشوف أسماء المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات البدنية والذين سيتم التعاقد معهم بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات التعليمية، للتعاقد معهم بعد انتهاء الإجراءات كافة من الجهات المختلفة.

وأشار المصدر، إلى أنّه من المقرر إنهاء إجراءات التعاقد خلال الفترة المقبلة لسد عجز المعلمين بالصفوف الأولى مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر.