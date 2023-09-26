5 توجيهات من «التعليم» لتحقيق الاشتراطات الصحية في المدارس

بدأ العدد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر يوم 30 سبتمبر طبقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وسط إجراءات وتجهيزات من قبل المديريات التعليمية لاستقبال الطلاب.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مديري الإدارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية، التي توفر السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على وجود زائرة صحية بالمدرسة؛ لمتابعة حالات الطلاب الصحية وفي حال ظهور أي أعراض مرضية لدى الطالب يتم تقديم الإسعافات الأولية ويتم عزل الطالب المصاب.

متابعة غياب المعلمين

وشددت المديرية، على ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحي وآمن المعلمين والحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتميز بالاحترام والتقدير وتليق بمكانة المعلم، وحظر التدخين نهائيا داخل المدارس مع تطبيق القرار الخاص بالغرامة في حال مخالفة ذلك.

وأكدت متابعة غياب المعلمين والالتزام بالتواجد في الطابور المدرسي وداخل الفصول وفقا للجدول المدرسي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم، تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج آخر اليوم.

تشجيع المعلمين للطلاب

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، إلى الاهتمام بتدريب المعلمين على كل ما هو حديث داخل المنظومة التعليمية والعمل على نقل الخبرات بين المعلمين وعقد ورش عمل دائمة يتم من خلالها تبادل الخبرات، تشجيع المعلمين للطلاب على ضرورة اكتساب مهارات التفكير الابتكاري والإبداعي وخلق ثقافة روح الفريق وتنظيم المسابقات والأنشطة التي من شأنها اكتساب الطلاب الشخصية السوية والتأكيد على تفعيل حصة الريادة داخل الفصول.