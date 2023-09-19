«القومي للترجمة» يصدر كتاب «الأمة والمجتمع في روايات النساء العربيات»

أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب «تقاطعات.. الأمة والمجتمع والجنس في روايات النساء العربيات»، تحرير لزيا سهير مجج، بولا سندرمان، تريزا صلبيا وترجمة فيصل بن خضراء

يعرض الكتاب تاريخيا عن الكاتبات العربيات اللواتي ظهرن على الساحة الثقافية من بداية القرن العشرين حتى أوائل الخمسينات، ويبحث المنحى العام للفكر النسوي في العالم العربي خلال هذه الفترة ثم يركز على الكاتبات مي زيادة ونظيرة زين الدين ودرية شفيق ونازك الملائكة فيرسم الخلفية التي برزت منها تلك المؤلفات العربيات.

أقسام كتاب «تقاطعات.. الأمة والمجتمع في روايات النساء العربيات»

ثم ينقسم الكتاب إلى 3 أقسام الأول «االمجتمع» ويضع كتابات النساء العربيات على تقاطع المجتمعات المحلية التي تتجاوز القوميات، ويستكشف محاولات إعادة تعريف مفهومي الشخصية والمجتمع ومحاولات تناول قضايا اجتماعية ضمن أطر الجنس القومية وخارجها.

الثاني «الأمة من خلال الروايات» ويركز على التوترات الناشئة عن محاولة التوفيق بين الإلزامات القومية وتلك المتعلقة بالجنس ضمن محتوى الكفاح السياسي حيث توضع النساء بين نقيضين حادين كرموز للأصالة الحضارية أو كمساهمات في كفاحات سياسية ذات طابع ذكوري.

الثالث: «المشمول من الأصوات والتاريخ» ويشمل أبحاثا عن كاتبات عربيات يقمن بنقد إضافي للتقسيمات الجامدة المبنية على الجنس والتي تستند إليها بني السلطة وهؤلاء الكاتبات من خلال ممضامين الحرب والموت- يقمن بخلق إشكالية لاستعمال لغة المضهد كما يستخدمن أدواتهن في التصوير.