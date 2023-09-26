منة فضالي تطمئن جمهورها على والدتها بعد إجرائها عملية جراحية

أعلنت الفنانة منة فضالي، إجراء والدتها عملية جراحية، ووجهت الشكر لكل من دعمها خلال فترة مرض والدتها، إذ مرت بأزمة صحية بسبب سقوطها المفاجئ.

منة فضالي تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

وكتبت منة فضالي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «ألف حمد وشكر ليك يا رب أمي عملت العملية، وبجد تسلم أيد دكتور عمر سليمان ودكتور أحمد راجا و دكتور احمد حافظ علي تعبكم مع امي».

وأضافت: «شكرا لكل الناس اللي جت المستشفى حقيقي المواقف بتبين الناس علي حقيقتها، والله وشكرا لكل حد سال، يا رب ما حد يشوف حاجة وحشة في حد من أهله و خصوصا الأم لأن مليش غيرها».

أزمة صحية لـ والدة منة فضالي

تمر والدة الفنانة منة فضالي، بأزمة صحية بسبب سقوطها المفاجئ وتعرضها لبعض الكسور، وذلك حسبما أعلنت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها والدة منة فضالي لوعكة صحية، إذ أنها في شهر يونيو الماضي تعرضت والدة منة فضالي، لأزمة صحية، وجرى نقلها للمستشفى وحجزها بغرفة العناية المركزة، وغادرت المستشفى بعد أن تجاوزت أزمتها الصحية وعادت إلى منزلها.