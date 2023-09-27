عاجل.. تحذيرات من حدوث ظواهر جوية متطرفة خلال عام

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ظاهرة «النينيو» قد تتسبب في حدوث ظواهر جوية متطرفة خلال عام، مشيرا في تقرير صادر عنه ضمن سلسلة «اتجاهات العالم» إلى أن ظاهرة النينيو عالية الاحترار تحدث كل عامين إلى 7 أعوام فى المتوسط.

وأشار المركز إلى أنه وفقا لمكتب الأرصاد الجوية «MeT Office» في المملكة المتحدة، يتم الإعلان عن ظروف ظاهرة «النينيو» عندما ترتفع درجات حرارة البحر في شرق المحيط الهادئ الاستوائي بمقدار نصف درجة فوق المتوسط طويل الأجل.

ظاهرة النينيو طبيعية

وعلى الرغم من حقيقة أن ظاهرة النينيو هي ظاهرة طبيعية، فإنه لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تغير المناخ الذي يحركه الإنسان.

وفي هذا الصدد، توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية World MeteorologicalOrganization في تقرير نشر في مايو 2023 احتمالا بنسبة 98% أن تحطم إحدى السنوات الخمس المقبلة - وفترة السنوات الخمس هذه ككل الأرقام القياسية من حيث درجة الحرارة العالمية، ما أدى إلى إزاحة عامي 2016 و2020 من المركز الأول باعتبارهما أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق.

علاوة على ذلك، أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤخرًا في تحديث المناخ العالمي الموسمي المنتظم، لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أن التنبؤ بدرجات حرارة سطح البحر الأكثر دفئا من المتوسط بشكل عام في مناطق المحيطات أسهم في التنبؤ على نطاق واسع بدرجات حرارة أعلى من المعتاد فوق مناطق اليابسة.

المرافق الوطنية للأرصاد الجوية ستراقب الآن ظروف ظاهرة «النينيو»

أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، ستراقب الآن ظروف ظاهرة «النينيو» وتأثيراتها على هطول الأمطار ودرجة الحرارة على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أنها ستصدر تحديثات عن ظاهرة النينيو خلال الأشهر المقبلة حسب الحاجة.