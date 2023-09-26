هيئة الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس اليوم تشهد استقرارا ملحوظا على المحافظات كافة، مع غياب نشاط الرياح أو السحب الممطرة، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع الحرارة سيكون بقيم لا تزيد عن درجتين عن المعدلات الطبيعية، بسبب سيطرة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ليسود طقس حار على شمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وفور غياب أشعة الشمس وبدء ساعات المساء الأولى، نشعر بانخفاض في الحرارة والرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية.

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 23

الاسكندرية 32 23

العلمين 31 23

بنها 35 24

مطروح 30 22

السلوم 31 19

دمنهور 34 24

سيوة 37 20

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 38 27

رأس غارب 34 23

الغردقة 39 28

المنصورة 35 24

سفاجا 38 28

الزقازيق 36 25

مرسي علم38 27

شبين الكوم 35 24

شلاتين 37 27

طنطا 34 24

دمياط 32 25

أس حدربة

بورسعي 33 24

الإسماعيلية 36 23

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 35 23

السويس 36 23

العريش 33 24

رفح 32 25

أسيوط 38 22

رأس سدر 36 23

سوهاج 38 23

نخل 35 16

قنا 43 25

كاترين 33 15

الأقصر 42 26

الطور 34 25

أسوان 43 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

أبو سمبل 43 27