للمشاركة في انتخابات الرئاسة.. كيف استعدت مكاتب الشهر العقاري لاستقبال ذوي الهمم؟

شهدت مكاتب التوثيق في الشهر العقاري اليوم، استقبال ذوي الهمم لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وفقا للملعن من الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل إجراءات مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

التيسيير على ذوي الإعاقة

وكان المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز، قد اجتمع مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إجراءات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

دورة تدريبية بمقر الهيئة

وجرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة، لإعداد المدربين لذوي الإعاقة، للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات، وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.

كما جرى إتاحة جميع منافذ مكتب الشهر العقاري لاستقبال المواطنين سواء المُسنين أو ذوي الإعاقة والتيسيير عليهم، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 217 مكتبًا للتوثيق على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات إجراء التوكيل كما يلي:

1- تقديم البطاقة الشخصية لمكتب التوثيق.

2- إدخال البيانات واسم المرشح الذي يرغب المواطن في تأييده على جهاز تابلت متصل بالهيئة الوطنية للانتخابات، وبمصلحة الأحوال المدنية.

3- بمجرد الانتهاء من كتابة البيانات على التابلت تظهر البيانات لدى الهيئة، والمقارنة بينها وبين التأييدات التي يقدمها المرشح الهيئة أثناء تقديم أوراق ترشحه.

وتعمل مكاتب التوثيق الخاصة في الشهر العقاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا، على أن يمتد الوقت عند وجود مواطنين في المكتب.