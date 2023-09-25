الجامعات الأهلية الجديدة.. جودة عالمية على أرض مصرية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الأهلية الحكومية والدولية، إن الدولة نجحت خلال الخمس سنوات الماضية، في خلق نظلم تعليمي جديد متميز، يضئ خارطة التعليم المصري ويوفر نظم وبرامج تعليمية متقدمة، تسهم في تحسين مهارة الطالب المصري، كي يكون مؤهلا ومستوفيا لمتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.

نقلة شاملة للتعليم الجامعي

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية، في إحداث نقلة شاملة للتعليم الجامعي تسهم في تحسين مستوى الخريج المصري، كي يكون مؤهلا لسوق العمل ويلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ووظائف المستقبل، ويحقق أهداف التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة، من خلال إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من رحم جامعات حكومية و 4 جامعات أهلية دولية، بجانب 3 جامعات أهلية باتفاقيات دولية.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن هناك اهتماما من الرئيس السيسي، بالطلاب والشباب على مستوى المحافل الإقليمية والدولية.

دعم متواصل من الدولة للخريجين

وأوضح الدكتور محمد الشناوي، أن الدعم المتواصل من الدولة للخريجين، هو نوع جديد من الحوافز التي ستسهم في إثراء روح التنمية والولاء، لافتاً إلى أن ما جرى خلال السنوات الماضية من أعمال التنمية الشاملة لقطاع التعليم الجامعى وتوفير أنماط مختلفة من التعليم وإتاحتها لهم، يوضح مدى سعي الدولة لبناء ذاتهم وتنمية قدراتهم لكي يكونوا خريجين متميزين إقليمياً ودولياً.

19 جامعة أهلية

- الجلالة

- العلمين

- المنصورة الجديدة

- الملك سلمان

- حلوان الأهلية

- الإسكندرية الأهلية

- بنها الأهلية

- المنصورة الأهلية

- المنوقية الأهلية

- المنيا الأهلية

- الزقازيق الأهلية

- أسيوط الأهلية

- المنوفية الأهلية

- بني سويف الأهلية

- الإسماعيلية الأهلية

- شرق بورسعيد الأهلية

- جنوب الوادي الأهلية

- النيل

- المصرية للتعليم الإلكتروني

- الفرنسية في مصر