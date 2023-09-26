«الجلالة»: عقدنا شراكة مع جامعة أريزونا الأمريكية للتعاون في البحث العلمي

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إنّ القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم العالي، ففي عام 2014 كان في مصر 50 جامعة، ووصل العدد في عام 2023 لـ92 جامعة، أي أنه في أقل من 7 سنوات أُضيف أكثر من 45 جامعة.

ربط البرامج بسوق العمل

وأضاف «الشناوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما بالبنية التحتية والبحث العلمي والبرامج التي تقدمها الجامعات، وربط هذه البرامج بسوق العمل.

وتابع رئيس جامعة الجلالة: «تم تعزيز ثقة سوق العمل والصناعة في البحث العلمي والجامعات، وهو ما يتضح في أعداد الأبحاث المنشورة في مصر، حيث تحتل المرتبة الرابعة والعشرين على مستوى العالم في البحث العلمي بأكثر من 37 ألف بحث».

ووصف رئيس جامعة الجلالة، تجربة الجامعات الأهلية بـ«العبقرية»، إذ إنها جامعات غير هادفة للربح وتقدم برامج يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أن جامعة الجلالة عقدت شراكة مع جامعة أريزونا لنقل التجربة الأمريكية، وحتى تكون الجامعتان شريكتين في البحث العلمي ووضع السياسات وغيرها من الأمور.