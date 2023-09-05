أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أن أعمال القبول للطلاب بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أن المجلس أقر خلال الفترة الماضية تخفيض الحد الأدنى للعدد من التخصصات لتجد أن هناك كليات تقبل من 53% علمي وأدبي في الجامعات الأهلية والخاصة ولم يتم تخفيض الحد الأدنى للقبول عن ذلك.

الحدود الدنيا لكليات تقبل من 53% علمي وأدبي

وأوضح الغر أن الحدود الدنيا لكليات تقبل من 53% علمي وأدبي في الجامعات الأهلية والخاصة وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات تقبل من 53% علمي وأدبي

علوم سينمائية: 53%.

ـ كليات الإعلام: 53%.

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ كليات الآثار: 53%.

ـ الحقوق: 53%.

ـ التمريض: 53%.

الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.

ـ السياحة والفنادق: 53%.

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ التربية: 53%.