القائمة الأولية للنواب المتقدمين بتزكيات لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات

سجل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تزكيتهم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال 8 منافذ أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب بالبهو الفرعوني للمجلس، وتضمنت الأسماء التالي:

ـ أسماء فتحي عبدالرحمن، عضو لجنة الزراعة.

ـ إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ـ أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة.

ـ محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.

ـ أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع.

ـ محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة.

ـ محمد ماهر

ـ إيهاب العمدة

ـ أحمد جعفر

ـ عمرو وطني

ـ أحمد الطيبي

ـ عيد حماد

ـ حامد محمد ماهر

ـ أمين مسعود

ـ محمد الكومي

ومن المقرر، أن يستمر تلقي طلبات التزكية حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لنص المادة 142 من الدستور.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصين على المشاركة في العرس الديمقراطي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، وهي أحد الاستحقاقات الدستورية.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وحقق طفرة على الصعيد الخارجي وخاض حربا لتحقيق التنمية والانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التي أرادات تخريب البلاد، وأسس قواعد جمهورية 30 يونيو التي ترسخ في أهم مبادئها أن دولة العدل والقانون والمساواة الكاملة متحققة لجميع المواطنين.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن الدولة المصرية ماضية في اختيار كفاءتها بواقع أن لكل مجتهد ومعيار التميز فيها الكفاءة.