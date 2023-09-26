زحام أمام مكاتب الشهر العقاري في شمال سيناء لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة

قال شريف الشريف نائب الأمين العام بحزب حماة الوطن، إن أعضاء الحزب متوجودين منذ الصباح أمام مكاتب الشهر العقاري لتذليل العقبات أمام المواطنيين الراغبين في تحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومساعدة النساء وكبار السن.

حشد الأهالي لتحرير توكيلات

وقالت شيماء مشالي أمين العلاقات العامة بالحزب، إن هناك زحامًا كبيرًا أمام الشهر العقاري، ويقوم أعضاء الحزب والكوادر بحشد الأهالي منذ أمس لعمل التوكيلات للرئيس السيسي.

بدوره طالب المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب، من المواطنيين والأعضاء تحمل مسؤولياتهم تجاه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.