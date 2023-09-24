أحمد موسى: شوارع شمال سيناء مثل كورنيش قصر النيل

أكّد الإعلامي أحمد موسى، أنّ السنوات الماضية شهدت ترويج شائعات من جماعة الإخوان الإرهابية، بأن سيناء غير آمنة وجرى تهجير المواطنين هناك وهدم منازلهم، وهو ما تشتبك معه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، لتكشف الحقائق وتفضح زيف الإعلام المعادي لمصر.

قرية الخروبة بشمال سيناء

عرض موسى خلال البرنامج المذاع عبر قناة صدى البلد، مقاطع مصورة خلال زيارته لأهالي قرية الخروبة بشمال سيناء، وهم يرحبون به بحفاوة كبيرة، موجها الشكر إلى مواطني هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر.

كلما ذهب إلى شمال سيناء والشيخ زويد

وقال إنه كلما ذهب إلى شمال سيناء والشيخ زويد، وتجول بالشوارع، ويشعر بأنه يسير على كورنيش قصر النيل، لما يلمسه من الأمن والأمان والاطمئنان الذي يملأ الأجواء مضيفًا أنّ قرية الخروبة في قلب الشيخ زويد لم تكن آمنة خلال فترة تسلسل العناصر الإرهابية إليها، لكن بعد تدخل القوات المسلحة المصرية لتطهير الأرض وإزالة الألغام، أصبحت هذه القرية خضراء ومفعمة بالحياة، وتخرج منها مختلف الزراعات.

الحركة التجارية عادت مرة أخرى إلى مدينة العريش

وبيّن «موسى» أن الحركة التجارية عادت مرة أخرى إلى مدينة العريش، بفضل المجهودات المضنية التي بذلتها الدولة في القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أنه تجول بشوارع سوق العريش مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لمدة ساعة ونصف، ودخل جميع محال التسوق وتحدث مع المواطنين الذين بادلوه الترحيب والإشادة ببرنامج على مسئوليتي وقناة صدى البلد.