محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالتوسع في فتح منافذ بيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمراكز وأحياء المحافظة، وضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال لقاءه مع عصمت علي مدير عام مديرية التموين بأسيوط، ونشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وبعض رؤساء المراكز والأحياء.

التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية

واستعرض المحافظ الجهود المبذولة من مسئولي مديرية التموين بكافة قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة للتوسع في فتح منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، فضلا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع.

اختيار أماكن مناسبة للمعارض

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة نزول كل المسؤولين ومسئولي الجودة والرقابة التموينية لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة، مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية، موجهًا بالعمل على سرعة اختيار أماكن جديدة ومناسبة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لفتح المنافذ والمعارض سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، فضلاً عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلالها، مشيرًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع.