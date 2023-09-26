3 مشروعات قومية غيرت وجه الإسماعيلية.. بينها «أنت الحياة» ومدينة جديدة

شهدت الإسماعيلية عددًا من المشروعات والخدمات المهمة التي تخدهم أهالى المحافظة وبينها مبادرة حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.

مبادرة «أنت الحياة» تقدم خدمات طبية وتساعد الغارمين

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية مبادرة «أنت الحياة»، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب.

مبادرة «أنت الحياة» تقدم كافة الخدمات لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، مثل الخدمات الطبية ومساعدة الغارمين ومكافحة الإدمان بالإضافة لجهودها في محو الأمية، وخدمة استصدار بطاقات الرقم القومي مجانًا، وغيرها من الخدمات المجانية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وعن منظومة التأمين الصحي الشامل فهي تعد جزءًا كبيرًا من خطة الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن.

وترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشأة صحية، وتم افتتاح 12 مستشفى، بالإضافة إلى 54 مركزًا ووحدة لطب الأسرة، وبلغت تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أكثر من 10 مليارات جنيه.

مدينة الإسماعيلية الجديدة

ومن بين المشروعات الكبرى مدينة الإسماعيلية الجديدة، وهى من مدن الجيل الثالث، وتقع في الكيلو 72 ترقيم القناة، وتبعد نحو 500 مترا من شاطىء القناة الجديدة، وتعتبر الامتداد الأفضل لمدينة الإسماعيلية الحالية لقربها من محور تنمية قناة السويس، وتحقق أحد أهداف الأمن القومي بتعمير سيناء.

وأقيمت مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، ويبلغ إجمالي الوحدات السكنية بالمدينة 57 ألف وحدة سكنية، كما تستوعب مدينة الإسماعيلية الجديدة 314 ألف نسمة.