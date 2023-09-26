كيف غيّرت «حياة كريمة» وجه الإسماعيلية؟.. مشروعات قومية وتنموية

تهتم الدولة المصرية بتنمية البنية التحتية والمشروعات التنموية العملاقة على مدار السنوات الـ9 الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، الذي تبنى العديد من المبادرات التنموية التي استهدفت النهوض بالإنسان المصري وبالبيئة، مثل مبادرة حياة كريمة لتنمية القرى والريف المصري، والتي شملت المرحلة الأولى منها اهتماما بقرى محافظة الإسماعيلية.

مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية

ووفقا للبيانات الرسمية، حققت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة بالمحافظة، 55 ألف نسمة ونفذت أكثر من 50 مشروعا خدميا متنوعا، علاوة على تأهيل ترع بطول 22 كيلومترا ورصف طرق بطول 147 كيلومترا و10 نقاط إسعاف و3 مراكز تنمية أسرة ومستشفى مركزي و4 مشروعات صرف صحي و3 محطات معالجة و3 محطات مياه شرب وإنشاء 12 برج لشبكات المحمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية و11 مركزا للشباب و4 مجمعات خدمات حكومية و2 مكتب بريد و3 نقاط شرطة.

منطقة صناعية بشرق الإسماعيلية

وبالنسبة لاهتمام الدولة بالتصنيع وتوطين الصناعة، جرى إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية «وادي التكنولوجيا»، التي تهدف لخلق مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي وتدعم تفاعل الاستثمار والبحث العلمي القائم على صناعات عالية التقنية، وتحتل المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية موقع استراتيجي على الضفة الشرقية لقناة السويس، لتتضاعف استثمارات المناطق الصناعية خلال هذا العام بحصول 46 مشروعا على الموافقة النهائية، وجار تنفيذ مشروعات متنوعة بتكاليف استثمارية 1,2 مليار دولار.

استثمارات بمختلف القطاعات بالإسماعيلية

وأقامت الدولة عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ 307 مشروعات في الاسماعيلية بقيمة استثمارات 7 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة 29.6% عن العام المالي الماضي، وتم توجيه استثمارات بقيمة 3,1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44.3%، فيما يبلغ حجم الاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 807.4 مليون جنيه بنسبة 11.5%، ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع الصحة 740.3 مليون جنيه بنسبة 10.6%، والتنمية المحلية 617.5 مليون جنيه بنسبة 8.8% وقطاع الإسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاعات الأخرى 1,2 مليار جنيه بنسبة 17%.