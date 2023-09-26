حالة الطقس غدا الأربعاء 27-9-2023.. ارتفاع في الحرارة وشبورة مائية باكرا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، مشيرة إلى أنّه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس على السواحل

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ الظواهر الجوية المتوقعة غدا، تتمثل في تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكرعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 27 -9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 27 درجة مئوية.