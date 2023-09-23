حالة الطقس غدا الأحد 24-9-2023.. العظمى بالقاهرة 34 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدًا في القاهرة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنخفض نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس على السواحل

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس على السواحل، إذ تنتشر الشبورة المائية في الفترة من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

ولفتت الأرصاد إلى حركة الرياح المتوقع نشاطها غدا، إذ يرى خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا في كافة الأنحاء كالتالي:

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 35 - 24.

بنها 34 - 25.

الطقس غدًا في دمنهور

وجاءت حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في دمنهور لتصل العظمى إلى 34 والصغرى تصل إلى 24 درجة مئوية.

وادي النطرون 35 - 24.

كفر الشيخ 33 - 24.

المنصورة 34 - 24.

الزقازيق 34 - 25.

شبين الكوم 34 - 25.

طنطا 34 - 25.

دمياط 32- 25.

بورسعيد 32 - 25.

الإسماعيلية 36 - 22.

السويس 35 - 23.

العريش 32 - 24.

رفح 31 - 24.

رأس سدر 35 - 24.

نخل 34 - 18.

كاترين 33 - 16.

الطور 34 - 26.

طابا 34 - 25.

شرم الشيخ 37 - 27.

الإسكندرية 31 - 24.

العلمين الجديدة 21 - 23.

مطروح 31 - 22.

السلوم 32 - 20.

سيوة 36 - 19.

رأس غارب 36 - 25.

الغردقة 37 -26.

سفاجا 37 - 26.

مرسى علم 37 - 27.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 34 - 27.

أبو رماد 36 - 28.

رأس حدربة 35 - 29.

الفيوم 36 -24.

حالة الطقس في الصعيد

بني سويف 36 - 23.

المنيا 36 - 22.

أسيوط 37 - 23.

سوهاج 38 - 23.

قنا 41 - 25.

الأقصر 41 - 26.

الطقس غدًا في أسوان

أسوان 42 - 27.

الوادي الجديد 40 - 21.

أبوسمبل 40 - 26.