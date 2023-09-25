حالة الطقس غدا الثلاثاء.. «الأرصاد»: انخفاض الحرارة 10 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، في رابع أيام فصل الخريف الذي بدء جغرافيًا السبت الماضي.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أنّ حالة الطقس غدا، ستكون حارة على محافظة القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد وشمال وجنوب الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، مع استمرار تكون الشبورة الكثيفية في الصباح الباكر على الطرق المفتوحة والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية ومناطق متفرقة من جنوب سيناء.

انخفاض الحرارة 10 درجات ليلًا

وأضافت الأرصاد، أن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع زيادة نسب الرطوبة على السواحل والقاهرة الكبرى، في حين تنخفض بقيم تصل لـ10 درجات مع بداية ساعات المساء والليل المتأخرة، إذ يسود طقس معتدل ولطيف على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 26-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.