حالة الطقس غدا الاثنين 25-9-2023.. العظمى في القاهرة 35 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا، موضحة أنّه يسود طقس حارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، أنّه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس على السواحل

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، غدا، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكرعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح على جنوب سيناء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين 25 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.