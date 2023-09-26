استشاري مناعة عن اللقاح المضاد لكورونا والإنفلونزا الموسمية: سيتاح للجميع

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، تفاصيل إعداد منظمة الصحة العالمية للقاح مضاد لفيروسي كورونا والإنفلونزا الموسمية معًا، موضحًا أنَّ المنظمة تستهدف بذلك تخفيف العبء عن المواطن بحيث يتلقى جرعة واحدة بدلًا من جرعتين، لافتًا الى أنَّه سيكون متاحًا لجميع الفئات العمرية عدا الأطفال حتى سن 6 أشهر.

اللقاح سيكون سنويا ومتاح لجميع الفئات

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، أنَّ اللقاح يعمل على مواجهة فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، خاصة أنَّ أعراضهما متشابهة، ويهاجمان الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أنَّ الجرعة من المقرر أن تكون سنوية خاصة بعد إلغاء منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية بالنسبة لفيروس كورونا وإعلانه وباءا متوطنًا.

المتحورات الجديدة أضعف من السابقة

وفيما يتعلق بـ المتحورات الجديدة، أوضح «الحداد»، أنَّه لا يوجد قلق بالنسبة لها، فالمتحورات يقاس شدتها من خلال الأعداد المصابة بها وعدد المترددين على المستشفيات بسببها، وحتى الآن كل المتحورات التي تظهر لا يوجد قلق منها، فهي ضعيفة مقارنة بالمتحوّرات التي ظهرت في الموجات الأولى لفيروس كورونا كمتحور «دلتا بلس».

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس في المؤتمر التحضيري للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية والتي ستعقد في القاهرة من الفترة من 9 لـ12 أكتوبر المقبل، أنَّ المنظمة بصدد إعلان لقاح جديد يجمع بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، ولقاح جديد أيضًا لمرض السل.