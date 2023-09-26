مواطن يلقي شعرا في حب الرئيس السيسي من أمام الشهر العقاري بالجيزة: فخور به

أبيات شعرية قالها أحد المواطنين خلال وجوده أمام مقر الشهر العقاري لتحرير توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لها، منذ إعلان الترشح في 5 أكتوبر المقبل، وحتى الإعلان عن اسم المرشح الفائز بحد أقصى يوم 16 يناير المقبل.

توافد المواطنين أمام الشهر العقاري

وتلا ياسر حمادة بعض الأبيات الشعرية أمام الشهر العقاري بالجيزة، قائلًا: «أنا مصري من ساسي لراسي وفخور برئيسي السيسي.. مصر يا مصرنا يا حتة من قلبنا.. علمك يا مصر بيلالي في كل بلد دايما عالي.. في كل جامع وكنيسة وفي كل قرية ومدينة علمك يا مصر غالي علينا».

أبيات شعرية تأييدا للرئيس السيسي

وتستعد الدولة خلال الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، لذا يعمل المرشحون المحتملون للحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة لتقديم أوراقهم للترشح كما ينص القانون، ووضع قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الخطوات المطلوبة لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة والخطوات المطلوبة لاستخراج المواطن توكيل لأحد المشرحين من واقع القانون والقرارات السابقة، جاءت كالتالي:

- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من مرشح.

- لكل مواطن نموذج تأييد ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.

- يجري إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.

- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.