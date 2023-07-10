رئيس أوزبكستان يفوز بفترة رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية أظهرت فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف، بفترة رئاسة جديدة بعد حصوله على 87.1% من الأصوات في الانتخابات، التي جرت أمس الأحد، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ويتولى ميرضيائيف رئاسة أوزبكستان، أكثر البلاد سكانًا في آسيا الوسطى، منذ عام 2016، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعديلات دستورية مددت الولايات الرئاسية المقبلة لسبع سنوات بدلًا من خمس، ولم تحتسب ولايتين رئاسيتين لميرضيائيف.

وفتح ميرضيائيف، 65 عامًا، بلاده أمام التجارة الخارجية والاستثمار وخفف القيود المفروضة على الحريات الدينية والسياسية، ومع ذلك ليس هناك معارضة قوية أو شخصيات سياسية بارزة في البلاد.