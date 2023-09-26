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توافد أهالي المنصورة على الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسي بالانتخابات

كتب:

ريهام مصطفى
11:04 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
توافد المواطنين على الشهر العقاري بالمنصورة

توافد المواطنين على الشهر العقاري بالمنصورة

توافد المئات من أهالي محافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، على مكتب الشهر العقاري في منطقة المجزر بمدينة المنصورة، لتحرير توكيلات تأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

زحام أمام مكتب الشهر العقاري بالمنصورة

ودفعت مديرية أمن الدقهلية بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين، حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة الزحام الشديد الذي يشهده مكتب الشهر العقاري بمدينة المنصورة.

موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لعام 2024، إذ تبدأ مرحلة تلقي طلبات الترشح للانتخابات 5 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته، يوميًا من 9 صباحا حتى 5 مساء.

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