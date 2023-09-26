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برلماني: تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات رسالة قوية لطلاب مصر

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:13 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب

النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أثناء زيارته لجامعة قناة السويس ومناقشته جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى، خطوة إيجابية للتأكيد على دورهم الريادي.

تكريم الرئيس لأوائل الجامعات

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوائل الجامعات الحكومية والخاصة من كل الجامعات بمثابة رسالة قوية لطلاب مصر بأنهم مستقبل الدولة للتطوير والابتكار والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشباب هم عصب الأمة ووقود المستقبل وإحدى دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بكل قوة على تمكين الشباب سياسياً، من خلال البرامج التدريبية على القيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، علاوة على إفساح المجال أمامهم داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أدى إلى تولى الشباب المناصب القيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة، إلى جانب إشراكهم فى الحياة النيابية.

مؤتمرات الشباب العالمية

وتابع النائب نادر الخبيري، أن القيادة السياسية أفسحت المجال أمام الشباب من خلال الاستماع لآرائهم عن طريق مؤتمرات الشباب العالمية، والحوار الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة طرح الشباب الأفكار العملية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، في مختلف المجالات خاصة التعليمية لضمان جودة التعليم ودخول سوق المنافسة العالمية في البحث العلمي.

يشار إلى أنه يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم أوائل الجامعات الحكومية والخاصة خلال احتفالية كبرى بجامعة قناة السويس، على خلفية افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.

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