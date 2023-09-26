محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء نفق عرابي في الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق، المرحلة الثالثة والأخيرة، بتكلفة 240 مليون جنيه، ويعد محورا مروريا جديدا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالنفق

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالنفق وكذلك الأرصفة، وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والأعمال الصناعية من كهرباء وميكانيكا، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98%، وجار تكثيف ورديات العمل لسرعه الانتهاء من الأعمال ودخول النفق الخدمة الفعلية ليُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع، ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، والمقام على مساحة 1048 مترا، وبتكلفة 55 مليون جنيه، ومكون من 8 طوابق، عبارة عن بدروم والطوابق الأرضي والثاني والثالث تجاري، والطوابق الرابع والخامس والسادس إداري، والطابق السابع نادي اجتماعي، والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.