وزير التربية والتعليم: إنفاق أكثر من تريليون جنيه لتطوير القطاع خلال 8 سنوات

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ إصلاح التعليم عملية ليست سهلة أو بسيطة والتحديات قوية، مشيرًا إلى أن الظروف كانت صعبة جدا، فلم تلبِ الأبنية التعليمية الخدمات ومتهالكة من الناحية التركيبية والوظيفية والمناهج جامدة، إذ جرى إنفاق أكثر من تريليون جنيه على التعليم بين عامي 2014 و2022، وهو ما يعكس اهتمام الدولة وتتضمن ميزانية عام 2023-2024 إنفاق 160 مليار جنيه.

وأضاف «حجازي»، في كلمته خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، أن النظام التعليمي الجديد سيعتمد على أن ينتج الطلاب المعلومات لمواكبة التطورات العلمية في العالم، وستكون المدرسة المكان الحقيقي للتعليم والتعلم.

وأشار وزير التعليم، إلى أن برنامج إصلاح التعليم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلنا نعمل في منظومة كاملة وشاملة، وهي فلسفة الإصلاح بحيث يكون شاملا لجميع عناصر المنظومة.