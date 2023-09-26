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الرئيس السيسي: الدولة مهمومة بجودة التعليم.. وهدفنا ليس بناء المدارس فقط

كتب:

شريف سليمان
01:34 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ حجم الانفاق على التعليم الأساسي لا يكافئ على عدد الطلاب بواقع 25 ملايين طالب، موضحًا: «أقول هذا الكلام لأننا كلنا مسؤولون عن هذا الأمر، لست وحدي أو رئيس الحكومة أو وزير التعليم».

وأضاف رئيس الجمهورية: «هناك 750 ألف طالب يدخلون التعليم كل سنة، هل الدولة قادرة على استيعابهم؟ يجب أن نقول هذا الكلام للناس بكل وضوح، والفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط، ولكن التشغيل المناسب للحصول على منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة، فيجب أن نعمل على بناء حقيقيا للشخصية ونصيغها حتى تكون صريحة وداعمة لوطنها، والدولة مهمومة بتقديم ذلك».

جاء ذلك  خلال فعاليات «جلسة بناء الإنسان» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتي يحضرها وزيرا التعليم العالي والتعليم، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز».

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