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وزير التعليم العالي: نخطط لزيادة عدد الجامعيين في 2032 إلى 5.6 مليون طالب

كتب:

منتصر سليمان
01:56 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إنّ هناك رؤوية بالتخطيط للمستقبل، مشيرًا إلى أنّه بالنظر إلى الهرم السكاني والشريحة السكانية للتعليم العالي في الأعمار من سن 18 إلى 22 سنة، فإنّنا نجد في عام 2014 كان عدد السكان 90 مليون نسمة و8 ملايين شاب أعمارهم من 18 لـ22 سنة، كما أنّ معدل الالتحاق كان 29.6%، وعدد الطلاب والطالبات في التعليم مليونين و300 ألف.

106 ملايين نسمة

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بالنظر إلى العام الحالي 2023، فإنّ عدد السكان 106 ملايين نسمة، و9 ملايين شاب أعمارهم من 18 إلى 22 سنة، كما أنّ معدل الالتحاق يقترب من 37%، وعدد الطلاب 3 ملايين و338 ألف طالب وطالبة.

تخطيط لعام 2032

وأشار إلى وجود تخطيط لعام 2032 حينما يصل عدد السكان إلى 124 مليون نسمة، حينها سيكون عدد الطلاب 11 مليون شاب وشابة، قائلًا: «نطمح مع الجمهورية الجديدة أنّ يكون معدل الالتحاق يصل إلى 43%، وهو ما يعنى أنّنا نخطط لـ5.6 مليون طالب وطالبة».

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