«الأقصر الأزهرية» تستقبل لجنة إجراء المقابلات الشخصية للوظائف الجديدة

استقبل الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم السبت، لجنة المقابلات الشخصية لشغل وظيفة تسيير عمل موجه وشيخ معهد بالإدارات التعليمية المختلفة، لمناطق «الأقصر - قنا - أسوان - البحر الأحمر»، والمتقدمين لشغل وظيفة موجه عام وموجه بديوان عام المنطقة.

أعضاء اللجنة

وتكونت اللجنة من الدكتور محمد علي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بمشيخة الأزهر الشريف، والشيخ حميد سلمان، مدير عام شؤون المناطق بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين عام المكتب الفني برئاسة القطاع، وعصام إسماعيل، مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، ومحمد عبد العاطي، المكتب الفني بقطاع المعاهد.

وفقا للتوقيتات المحددة

بدأت لجنة المقابلات عملها اليوم بقاعة مركز التدريب المتطور الجديد بديوان عام المنطقة، وفقا للتوقيتات المحددة كما أعلنته إدارة التنسيق بالمنطقة للوظائف المشار إليها سابقا.

اختيار أفضل الكوادر البشرية

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إن المقابلات تنعقد لاختيار أفضل الكوادر البشرية للنهوض بالعملية التعليمية، انطلاقا من حرص مشيخة الأزهر الشريف ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لتخفيف أعباء السفر على المتقدمين لشغل هذه، الوظائف من المحافظات مترامية الأطراف.