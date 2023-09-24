«السياحة»: متحف الأقصر للفن المصري ينظم فعالية للاحتفال بالمولد النبوي

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف الأقصر للفن المصري القديم، نظم اليوم فعالية دينية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالتعاون بين قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة والقسم التعليمي بالمتحف.

وأضاف القطاع في بيان، أن الفعالية بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم بكلمة للدكتور مؤمن سعد مدير الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي عن الاحتفال بالمولد النبوي، كما ألقى الشيخ محمد أحمد الخرمي، معلم أول بمعهد حجازة قبلي الأزهري، محاضرة بمناسبة مولد النبي صل الله عليه وسلم.

وأشار قطاع المتاحف إلى أن الفعالية شهدت قيام كل من الشيخ أبو الحسن محمد، إمام وخطيب مسجد النجم، والشيخ حسان محمود، إمام وخطيب مسجد اللواء بالبعيرات بالأقصر، كلمة عن ميلاد النبي صل الله عليه وسلم، ثم قدم المداح أحمد يوسف فقرة الإنشاد الديني.

شهادات تكريم وهدايا رمزية لحفظة القرآن الكريم

لفت إلى أن الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم، ألقى كلمة الختام، ثم قدم شهادات تكريم وهدايا رمزية لحفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية والشيوخ القائمين على تحفيظهم، بحضور كوكبة من المنشدين والشيوخ، وبعض العاملين بالحقل الأثري، ومجموعة من الشباب وأولياء أمور المكرمين، وشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.